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Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологических и редких заболеваний

10:21 19.10.2023

В Москве будет создано новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. По словам мэра Сергея Собянина, биотехнологический комплекс концерна «Россиум» разместится в Алабушеве.

По информации градоначальника, в 2027 году предприятие уже должно быть введено в эксплуатацию. «Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее I квартала 2028 года», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.

Новое производство будет включено в фармацевтический кластер Москвы, в который сейчас входят 11 компаний и где уже действуют восемь заводов.

Планируется, что предприятия кластера смогут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них в РФ ранее не производили. Это позволит закрыть потребность в отечественных онкологических препаратах более чем на 80%, ускорит импортозамещение и обеспечит технологический суверенитет России.

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