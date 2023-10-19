Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологических и редких заболеваний
10:21 19.10.2023
В Москве будет создано новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. По словам мэра Сергея Собянина, биотехнологический комплекс концерна «Россиум» разместится в Алабушеве.
По информации градоначальника, в 2027 году предприятие уже должно быть введено в эксплуатацию. «Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее I квартала 2028 года», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Новое производство будет включено в фармацевтический кластер Москвы, в который сейчас входят 11 компаний и где уже действуют восемь заводов.
Планируется, что предприятия кластера смогут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них в РФ ранее не производили. Это позволит закрыть потребность в отечественных онкологических препаратах более чем на 80%, ускорит импортозамещение и обеспечит технологический суверенитет России.
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