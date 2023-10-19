Ни одна администрация США не была заинтересована в мире на Ближнем Востоке — Медведев
11:05 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские администрации, сменяя друг друга за последние десятилетия, не были заинтересованы в урегулировании на Ближнем Востоке, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства», — написал Медведев в статье, опубликованной в «Известиях».
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