Палестино-израильский конфликт чреват разрастанием — глава Генштаба ВС Ирана

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки. С таким предостережением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Продолжение преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», — приводит слова Багери агентство Tasnim.