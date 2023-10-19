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Переговоры Путина и Си Цзиньпина были откровенными и дружественными — МИД КНР

11:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать встречу лидеров двух стран в Пекине.

«Переговоры между главами двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы „Один пояс — один путь“, — сказала она. Мао Нин отметила, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства.

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