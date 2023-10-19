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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы

12:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.

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