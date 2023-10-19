США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабль ВМС США USS Mount Whitney направлен в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США» на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Корабль <…> Шестого флота США класса Blue Ridge USS Mount Whitney покинул Гаэту, Италия, 18 октября 2023 года для поддержки операций США в восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте флота.