В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Документ есть в распоряжении ТАСС, законопроект разработали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.

Сейчас в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов» установлено, что не допускается употребление искаженных наименований географических объектов. Парламентарии предлагают дополнить это положение запретом на употребление оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов.

Поправками в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» авторы законопроекта предлагают передать с регионального на муниципальный уровень полномочия по переименованию населенных пунктов.

Даванков, комментируя законопроект, пояснил, что во фракцию обратились жители одной из деревень Ярославской области, которая носит нецензурное название. «Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — пояснил вице-спикер Госдумы.