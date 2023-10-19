Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью
12:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система ПВО сбила воздушную цель утром в среду в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал он.
Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших на земле нет.
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