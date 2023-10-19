0
0
0
НОВОСТИ

Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью

12:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила воздушную цель утром в среду в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал он.

Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 19.10.2023
В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
0
79
12:05 19.10.2023
США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
0
95
12:00 19.10.2023
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
0
121
11:55 19.10.2023
Сбер предлагает создать единую систему зеленых сертификатов стран АТР
0
112
11:32 19.10.2023
Переговоры Путина и Си Цзиньпина были откровенными и дружественными — МИД КНР
0
157
11:22 19.10.2023
Клиенты Сбера могут оформить карту «Адафа» и счет «Амана» в Москве и восьми регионах России
0
153
11:20 19.10.2023
Палестино-израильский конфликт чреват разрастанием — глава Генштаба ВС Ирана
0
171
11:05 19.10.2023
Ни одна администрация США не была заинтересована в мире на Ближнем Востоке — Медведев
0
169
11:00 19.10.2023
Автомобильный мост обрушился в Новосибирской области
0
194
10:32 19.10.2023
КНР готова работать над созданием экономического коридора через РФ и Монголию
0
253

Возврат к списку