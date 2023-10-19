Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила воздушную цель утром в среду в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал он.

Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших на земле нет.