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Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии

13:05 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные США санкции против белорусского национального авиаперевозчика компании «Белавиа» мешают эвакуации белорусских граждан из Израиля. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы получили разрешение на гуманитарный рейс от израильских властей. На сегодняшний день остается только одно препятствие — это санкции США в отношении нашего национального перевозчика. Вот так примерно выглядит так называемая забота о белорусских гражданах по-американски», — сказал министр журналистам.

Ранее посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство в связи с обострением ситуации в регионе.

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