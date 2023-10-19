0
0
136
НОВОСТИ

Сбербанк получил еще один наивысший кредитный рейтинг

13:04 19.10.2023

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило Сбербанку наивысший кредитный рейтинг – AAA.ru со стабильным прогнозом. Это второй кредитный рейтинг Сбербанка, у банка также есть наивысший рейтинг ААА(RU) от агентства АКРА.

НКР отмечает, что Сбербанк обладает наивысшим уровнем собственного кредитного качества среди российских банков. Размер банка и его доля в ключевых сегментах в сочетании с универсальным характером бизнеса обеспечивают максимальную оценку рыночных позиций, говорится в пресс-релизе агентства. Сильный бренд, развитая инфраструктура, существенно более низкая стоимость фондирования в сравнении с другими кредитными учреждениями укрепляют позиции Сбербанка на российском рынке. НКР ожидает, что реализация стратегии банка позволит ему сохранить лидирующие позиции на рынке в долгосрочной перспективе.

НКР отмечает очень высокую рентабельность банка в 2023 году, значительный запас капитала и низкую склонность к риску. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2023 года была рекордной – 1,1 трлн руб., что эквивалентно рентабельности капитала на уровне 25%. В отсутствие новых макрошоков НКР ожидает сохранения высокой рентабельности в 2023-2024 годах.

Агентство подчеркивает, что Сбербанк обладает комфортной позицией по ликвидности и фондированию. Кроме того, по оценке НКР, банк имеет одну из лучших систем корпоративного управления и стратегического планирования. Банк последовательно внедряет передовую практику корпоративного управления и риск-менеджмента, в частности, он первым в России начал использовать продвинутый подход к оценке кредитных рисков (ПВР-подход). Особо отмечаются достижения банка по автоматизации всех ключевых бизнес-процессов, в том числе при принятии решений о выдаче кредитов.

«Получение Сбером второго наивысшего кредитного рейтинга в очередной раз подтвердило наши лидерские позиции на рынке, – отметила Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента Финансов Сбербанка. – Также получение рейтинга НКР позволяет нам в полной мере соблюсти требования постановления правительства РФ, согласно которому с 17 ноября 2023 года банки, допущенные для размещения средств государственных корпораций и компаний, федерального бюджета, Агентства по страхованию вкладов, должны иметь не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня по национальной рейтинговой шкале».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.10.2023
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
0
19
14:00 19.10.2023
Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры
0
61
13:32 19.10.2023
МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
0
126
13:20 19.10.2023
Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
0
130
13:05 19.10.2023
Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии
0
147
13:00 19.10.2023
И. о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT
0
142
12:32 19.10.2023
Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью
0
206
12:20 19.10.2023
В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
0
224
12:05 19.10.2023
США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
0
202
12:00 19.10.2023
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
0
232

Возврат к списку