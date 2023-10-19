Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
13:20 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решением о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что больше не является гарантом защиты интересов спортсменов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время пленарной сессии на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.
12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Каждый день идет давление на международные спортивные организации, чья независимость гарантирована Олимпийской хартией. Мы видим: когда в начале октября Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Для нас это новое подтверждение, что больше нет гарантов защиты интересов спортсменов», — сказал Чернышенко.
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