Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Разговор размещен в телеграм-канале пранкеров.

«Думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры, — сказал он. — Когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности, чтобы не допустить нового нападения со стороны России. И мы также сделаем все возможное, чтобы включить их [Украину] в состав европейской семьи, хотя, честно говоря, это будет очень, очень, очень сложно».