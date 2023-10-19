МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
13:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин возмущен тем, что в Международном олимпийском комитете (МОК) приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а «привилегией».
«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая „привилегия“ и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют», — возмутился Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава».
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