МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин возмущен тем, что в Международном олимпийском комитете (МОК) приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а «привилегией».

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая „привилегия“ и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют», — возмутился Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава».