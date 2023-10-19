Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
14:12 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Поддержали законопроект 267 депутатов при 226 необходимых.
Правительство Украины еще в январе по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовило и внесло в парламент законопроект, позволяющий запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью.
НОВОСТИ
- 14:00 19.10.2023
- Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры
- 13:32 19.10.2023
- МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
- 13:20 19.10.2023
- Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
- 13:05 19.10.2023
- Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии
- 13:04 19.10.2023
- Сбербанк получил еще один наивысший кредитный рейтинг
- 13:00 19.10.2023
- И. о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- 12:32 19.10.2023
- Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью
- 12:20 19.10.2023
- В Думу внесен проект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов
- 12:05 19.10.2023
- США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
- 12:00 19.10.2023
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать