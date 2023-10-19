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Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ

14:12 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Поддержали законопроект 267 депутатов при 226 необходимых.

Правительство Украины еще в январе по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовило и внесло в парламент законопроект, позволяющий запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью.

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