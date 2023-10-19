В Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в украинском Днепре (ранее — Днепропетровск), а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Как сообщает украинское издание «Общественное», в Запорожье произошло несколько взрывов. Официальной информации от местных властей пока не поступало.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области и в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области действует предупреждение о воздушной тревоге.