В Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы
14:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы были слышны в украинском Днепре (ранее — Днепропетровск), а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Как сообщает украинское издание «Общественное», в Запорожье произошло несколько взрывов. Официальной информации от местных властей пока не поступало.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области и в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области действует предупреждение о воздушной тревоге.
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