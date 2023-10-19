Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, необходимость прекращения действия конвенции была продиктована тем, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами — участниками конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Помимо этого, Россия лишилась возможности отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав соответствующих категорий граждан, в том числе русскоязычного населения за рубежом.