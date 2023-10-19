0
0
116
НОВОСТИ

Путин утвердил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

15:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, необходимость прекращения действия конвенции была продиктована тем, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами — участниками конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Помимо этого, Россия лишилась возможности отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав соответствующих категорий граждан, в том числе русскоязычного населения за рубежом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:32 19.10.2023
ЕС намерен договориться с ДР Конго и Замбией о поставках «критического сырья» — Bloomberg
0
45
15:12 19.10.2023
ВС РФ отразили 11 атак ВСУ за сутки на купянском направлении
0
87
14:41 19.10.2023
"Роснефть" и CNPC будут сотрудничать в сфере обучения
0
126
14:32 19.10.2023
В Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы
0
162
14:12 19.10.2023
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
0
178
14:00 19.10.2023
Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры
0
207
13:32 19.10.2023
МОК считает приглашение на Олимпиаду «привилегией», а не правом лучших — Путин
0
255
13:20 19.10.2023
Чернышенко заявил, что МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
0
229
13:05 19.10.2023
Санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля — МИД Белоруссии
0
233
13:04 19.10.2023
Сбербанк получил еще один наивысший кредитный рейтинг
0
231

Возврат к списку