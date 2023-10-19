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ВС РФ отразили 11 атак ВСУ за сутки на купянском направлении

15:12 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Запад» в течение суток отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«На купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка „Акация“, а также самоходная гаубица „Гвоздика“, — добавили в министерстве.

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