ЕС намерен договориться с ДР Конго и Замбией о поставках «критического сырья» — Bloomberg
15:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен подписать на форуме «Глобальный портал» (Global Gateway) меморандумы с Демократической Республикой Конго (ДРК) и Замбией о поставках «критического сырья». Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как отмечают его источники в руководстве сообщества, ожидается, что ЕС подпишет два меморандума с упомянутыми странами, которые позволят «облегчить доступ к критическому сырью», в то время как «блок предпринимает попытки поиска альтернативных поставщиков». Эти документы станут частью более широкой программы ЕС по развитию транспортного коридора в Африке, связывающего ДРК и Замбию с ангольским портом Лобито на побережье Атлантического океана.
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