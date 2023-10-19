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Путин потребовал разобраться с «дельцами», которые увозят юных хоккеистов за границу

16:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые увозят перспективных спортсменов с юности работать за границей.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

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