Путин потребовал разобраться с «дельцами», которые увозят юных хоккеистов за границу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые увозят перспективных спортсменов с юности работать за границей.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.