В РФ вводятся штрафы до 40 тыс. руб. за навязывание потребителю допуслуг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф в размере до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями, которые вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. Штраф для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц это повлечет наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.