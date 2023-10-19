В РФ вводятся штрафы до 40 тыс. руб. за навязывание потребителю допуслуг
16:12 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф в размере до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями, которые вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. Штраф для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.
Кроме того, вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц это повлечет наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
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