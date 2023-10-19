Мишустин уверен, что Россия может обойтись без западных посредников в торговле

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Множество стран хотят вести дела с Россией, поэтому РФ может обойтись без западных посредников в торговле. Такое мнение премьер-министр Михаил Мишустин высказал, выступая на Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2023».

«Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников и обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли», — сказал он. По мнению российского премьера, «прогресс в этом деле есть, и немалый».