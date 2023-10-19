Сбер надеется на рост прибыли и дивидендов

16:25

Сбер хочет сохранить позитивный тренд роста своих дивидендов, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в интервью «Коммерсант Деньги». По его словам, за последние годы дивиденды на акцию Сбера только росли и банк хочет этот позитивный тренд сохранить. Напомним, в этом году банк выплатил рекордные дивиденды своим акционерам – 565 млрд руб.

Скворцов также отметил, что, скорее всего, в этом году прибыль банковского сектора будет рекордной и преодолеет уровень 2021 года. Одна из главных причин, по его мнению, то, что в отрасли остались те банки, которые умеют хорошо работать и правильно управлять рисками. Чистая прибыль самого Сбера по итогам 9 месяцев достигла 1,1 трлн руб., рентабельность составила 25%.

Также Скворцов высказал мнение, что повышение Центробанком ключевой ставки не окажет значимого влияния на процентные доходы Сбербанка. «Инвесторам Сбера не стоит беспокоиться: благодаря сбалансированной структуре активов и пассивов изменение ключевой ставки не оказывает значимого влияния на наши процентные доходы», – отметил он.

Опасения перегрева на рынке ипотеки не обоснованы, добавил Скворцов. По итогам 9 месяцев 2023 года Сбер выдал 976 тыс. ипотечных кредитов на 3,3 трлн руб., что на 27% больше, чем за весь 2022 год.

Кроме того, он рассказал о перспективах развития IT-продуктов финансового блока Сбера, выведенных на внешний рынок – платформы для цифрового анализа бизнес-процессов Sber Process Mining и платформы для визуализации данных «Навигатор». По словам Скворцова, финансовый эффект от платформы Sber Process Mining по Сберу превысил 15 млрд руб. А «Навигатором» в Сбере регулярно пользуются более 5 тыс. менеджеров. Скворцов уверен, что эти продукты будут востребованы и государственными, и коммерческими компаниями.