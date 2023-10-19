Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

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В Москве с начала 2023 года в три раза увеличился объем производства одежды. По словам мэра Сергея Собянина, этот результат был достигнут в том числе благодаря поддержке, которую предприниматели получили от города. «С января по август выпустили 283 тыс. мужских и женских костюмов и пиджаков, а также свыше 120 тыс. пар брюк, – сообщил глава столицы в Telegram. – Сегодня в столице одежду, обувь, сумки, головные уборы и многое другое выпускают больше 250 компаний».

По словам градоначальника, в Москве созданы комфортные условия для развития предприятий легкой промышленности, которым предоставляются преференции. О них можно узнать на инвестиционном портале Москвы (investmoscow.ru).

К примеру, статус промышленного комплекса позволяет получить значительные налоговые льготы, а резиденты особой экономической зоны Москвы освобождаются на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, причем ставка налога на прибыль для них равна всего 2%. Для масштабных инвестиционных проектов – например, строительства новых производств город предоставляет земельные участки.