Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила, что военные встретили прибывший из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для армии еврейского государства взамен поврежденной в ходе боев.

«Министерство обороны Израиля недавно получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля [ЦАХАЛ]. Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в заявлении.