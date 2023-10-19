Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии
17:48 19.10.2023
Вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов принял участие в пятом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, где рассказал о системе сертификации низкоуглеродной энергии, разработанной Сбером.
Сбер предложил китайским партнерам рассмотреть возможность признания его системы сертификации на рынке КНР. В свою очередь банк готов стать провайдером аналогичной китайской системы сертификации на российском рынке. Эти меры будут способствовать переходу к низкоуглеродной энергетике в обеих странах.
«Нашей главной целью при разработке и запуске системы сертификации низкоуглеродной энергии было создание удобного и эффективного инструмента, который обеспечит максимальное доверие клиентов, аудиторов и верификаторов к процедурам квалификации объектов зеленой генерации и эмиссии сертификатов, – рассказал Михаил Сусов. – Сейчас важно обеспечить международное признание эмитируемых в системе сертификатов, чтобы наши клиенты-экспортеры могли использовать их при расчете углеродного следа своей продукции. Это позволит контрагентам из других стран, в том числе из Китая, приобретать российские товары и ресурсы с пониженным углеродным следом, что будет стимулировать переход к низкоуглеродным источникам энергии».
Сертификат, эмитируемый в системе, подтверждает создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников. Сертификат приобретается социально ответственными компаниями, которые стремятся компенсировать свой углеродный след, поддерживая проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.
Цели создания системы – содействие устойчивому развитию и переходу на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику в России, стимулирование привлечения инвестиций в эту область, сокращение выбросов парниковых газов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также поддержка импортеров и экспортеров не только в России, но и за рубежом.
Правила функционирования системы разработаны в соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» и устанавливают требования к регистрации комплексов низкоуглеродной генерации, а также сертификации атрибутов поставляемой в сеть электроэнергии.
Создание системы добровольной сертификации продолжает последовательную политику Сбера в области ESG-повестки. Система находится в русле развития национальных инструментов углеродного регулирования и эволюции моделей рынков электрической энергии и мощности и позволяет значительно расширить круг потребителей низкоуглеродной электрической энергии, которые ранее не могли использовать иные инструменты для поставки подобной энергии на свои объекты.
Реестр низкоуглеродной энергии, предоставляющий бизнесу услуги в рамках системы добровольной сертификации, размещен на сайте.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум – важная институциональная платформа практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики. На форуме обсуждаются и вырабатываются предложения по мерам, призванным содействовать реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.
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