Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии

17:48

Вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов принял участие в пятом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, где рассказал о системе сертификации низкоуглеродной энергии, разработанной Сбером.

Сбер предложил китайским партнерам рассмотреть возможность признания его системы сертификации на рынке КНР. В свою очередь банк готов стать провайдером аналогичной китайской системы сертификации на российском рынке. Эти меры будут способствовать переходу к низкоуглеродной энергетике в обеих странах.

«Нашей главной целью при разработке и запуске системы сертификации низкоуглеродной энергии было создание удобного и эффективного инструмента, который обеспечит максимальное доверие клиентов, аудиторов и верификаторов к процедурам квалификации объектов зеленой генерации и эмиссии сертификатов, – рассказал Михаил Сусов. – Сейчас важно обеспечить международное признание эмитируемых в системе сертификатов, чтобы наши клиенты-экспортеры могли использовать их при расчете углеродного следа своей продукции. Это позволит контрагентам из других стран, в том числе из Китая, приобретать российские товары и ресурсы с пониженным углеродным следом, что будет стимулировать переход к низкоуглеродным источникам энергии».

Сертификат, эмитируемый в системе, подтверждает создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников. Сертификат приобретается социально ответственными компаниями, которые стремятся компенсировать свой углеродный след, поддерживая проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.

Цели создания системы – содействие устойчивому развитию и переходу на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику в России, стимулирование привлечения инвестиций в эту область, сокращение выбросов парниковых газов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также поддержка импортеров и экспортеров не только в России, но и за рубежом.

Правила функционирования системы разработаны в соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» и устанавливают требования к регистрации комплексов низкоуглеродной генерации, а также сертификации атрибутов поставляемой в сеть электроэнергии.

Создание системы добровольной сертификации продолжает последовательную политику Сбера в области ESG-повестки. Система находится в русле развития национальных инструментов углеродного регулирования и эволюции моделей рынков электрической энергии и мощности и позволяет значительно расширить круг потребителей низкоуглеродной электрической энергии, которые ранее не могли использовать иные инструменты для поставки подобной энергии на свои объекты.

Реестр низкоуглеродной энергии, предоставляющий бизнесу услуги в рамках системы добровольной сертификации, размещен на сайте.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум – важная институциональная платформа практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики. На форуме обсуждаются и вырабатываются предложения по мерам, призванным содействовать реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.