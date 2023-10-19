Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая

18:32 Источник: Интерфакс

Китай быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, увеличивает запасы ядерных вооружений; КНР имеет свыше 500 ядерных боеголовок, получит более 1 тыс. к 2030 году, говорится в докладе Пентагона.

"В 2022 году Китай продолжил быстрое наращивание ядерных сил. По данным Минобороны США, КНР на май 2023 года обладала более чем 500 готовыми к применению ядерными боеголовками: она производит их быстрее, чем предполагали прежние расчеты", - говорится в ежегодном документе для конгресса на тему развития вооруженных сил Китая.

Согласно докладу, к 2030 году Китай будет располагать более чем 1 тыс. ядерных боеголовок. При этом за 2022 год власти КНР, вероятно, завершили строительство трех комплексов с более чем 300 новыми ракетными шахтами, в некоторые из которых уже загрузили межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

В Пентагоне полагают, что Китай расширяет сухопутный, морской и воздушный компоненты ядерных сил, разрабатывает новые типы МБР. В США предполагают, что КНР может вести работы над МБР, которая будет оснащаться неядерными боеголовками: такое оружие можно будет применять против целей в материковой части США, в штатах Аляска и Гавайи.