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НОВОСТИ

Власти Казахстана опровергли информацию о запрете поставки ряда товаров в Россию

19:35 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — указали в ведомстве.

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