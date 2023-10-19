0
0
0
НОВОСТИ

Саммит по проблемам Палестины соберет представителей более чем 30 стран

20:25 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители более чем 30 стран, а также 3 организаций примут участие в региональном саммите по проблемам Палестины, который должен пройти 21 октября в Египте. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, присутствие на форуме, который проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, «к настоящему моменту подтвердили представители 31 государства и 3 международных организаций».

В региональном саммите, который состоится в административной столице Египта, примут участие, по данным телеканала, лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:35 19.10.2023
Власти Казахстана опровергли информацию о запрете поставки ряда товаров в Россию
0
143
19:26 19.10.2023
Приложение Сбера для инвестиций сменило название и стало функциональнее
0
139
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
223
17:48 19.10.2023
Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии
0
253
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
269
17:12 19.10.2023
Минобороны и Минюст Польши после выборов начали уничтожать документы — депутат
0
305
17:00 19.10.2023
Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны
0
284
16:43 19.10.2023
Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года
0
289
16:32 19.10.2023
Мишустин уверен, что Россия может обойтись без западных посредников в торговле
0
300
16:25 19.10.2023
Сбер надеется на рост прибыли и дивидендов
0
310

Возврат к списку