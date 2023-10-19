Саммит по проблемам Палестины соберет представителей более чем 30 стран

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители более чем 30 стран, а также 3 организаций примут участие в региональном саммите по проблемам Палестины, который должен пройти 21 октября в Египте. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, присутствие на форуме, который проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, «к настоящему моменту подтвердили представители 31 государства и 3 международных организаций».

В региональном саммите, который состоится в административной столице Египта, примут участие, по данным телеканала, лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем.