0
0
146
НОВОСТИ

В суд поступил первый иск, связанный с использованием ИИ текстов песен

20:45 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медиахолдинг и материнская компания лейблов звукозаписи Universal Music Group подала иск в суд американского штата Теннесси против компании Anthropic, разрабатывающей ИИ, за нарушение авторских прав на тексты песен. Об этом сообщило агентство Reuters.Этот иск — первая судебная претензия, связанная с использованием ИИ текстов песен.

По данным агентства, нарушение заключается в том, что принадлежащий Anthropic чат-бот Claude в качестве ответа на вопросы пользователей о текстах песен генерирует почти полностью идентичные копии этих текстов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 19.10.2023
Ученые получили мощный FRB-сигнал из источника на расстоянии 7,83 млрд световых лет от Земли
0
32
21:15 19.10.2023
Власти Израиля «дали зеленый свет» на вход армии на территорию Газы – министр Баркат
0
131
21:00 19.10.2023
Писатель-фантаст, автор романа «Танец недоумка», назначен главой пресс-службы Минобороны Украины
0
130
20:25 19.10.2023
Саммит по проблемам Палестины соберет представителей более чем 30 стран
0
186
19:35 19.10.2023
Власти Казахстана опровергли информацию о запрете поставки ряда товаров в Россию
0
243
19:26 19.10.2023
Приложение Сбера для инвестиций сменило название и стало функциональнее
0
235
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
300
17:48 19.10.2023
Сбер представил китайским партнерам систему сертификации низкоуглеродной энергии
0
331
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
352
17:12 19.10.2023
Минобороны и Минюст Польши после выборов начали уничтожать документы — депутат
0
374

Возврат к списку