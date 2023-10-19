В суд поступил первый иск, связанный с использованием ИИ текстов песен

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медиахолдинг и материнская компания лейблов звукозаписи Universal Music Group подала иск в суд американского штата Теннесси против компании Anthropic, разрабатывающей ИИ, за нарушение авторских прав на тексты песен. Об этом сообщило агентство Reuters.Этот иск — первая судебная претензия, связанная с использованием ИИ текстов песен.

По данным агентства, нарушение заключается в том, что принадлежащий Anthropic чат-бот Claude в качестве ответа на вопросы пользователей о текстах песен генерирует почти полностью идентичные копии этих текстов.