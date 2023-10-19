Писатель-фантаст, автор романа «Танец недоумка», назначен главой пресс-службы Минобороны Украины

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель-фантаст Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на самого Павлюка, который до этого назначения был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Павлюк является автором остросюжетных книг детективного и фантастического жанра, в частности романов «Танец недоумка» и «Я вижу, вас интересует тьма», также он снял ряд документальных фильмов.