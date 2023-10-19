Власти Израиля «дали зеленый свет» на вход армии на территорию Газы – министр Баркат

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы. Об этом телеканалу ABC сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны.

«Армии был дан зеленый свет. <…> Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет», — сказал он, добавив, что вооруженные силы сделают это тогда, когда будут готовы. Министр отказался вдаваться в детали военных планов.