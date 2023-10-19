Власти Израиля «дали зеленый свет» на вход армии на территорию Газы – министр Баркат
21:15 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Армии был дан зеленый свет. <…> Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет», — сказал он, добавив, что вооруженные силы сделают это тогда, когда будут готовы. Министр отказался вдаваться в детали военных планов.
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