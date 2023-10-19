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Ученые получили мощный FRB-сигнал из источника на расстоянии 7,83 млрд световых лет от Земли

22:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Астрономы обнаружили в созвездии Скульптора пока самый далекий и мощный FRB-всплеск, своеобразный «радиосигнал пришельцев», источник которого удален от Земли на рекордные 7,83 млрд световых лет. Открытие этого сигнала расширило представления ученых о пределах мощности подобных всплесков, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

«Мы смогли точно локализовать положение источника этого всплеска при помощи набора тарелок радиотелескопа ASKAP. Это позволило нам обнаружить его источник на ночном небе при помощи оптического телескопа VLT, которым оказалась древняя галактика, расположенная на рекордно большом расстоянии по сравнению со всеми остальными локализованными источниками FRB-всплесков», — заявил научный сотрудник Университета Макуори (Австралия) Стюарт Райдер, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Своеобразные «радиосигналы пришельцев», загадочные FRB-всплески представляют собой очень короткие и при этом мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, источник которых расположен на огромном расстоянии от Земли. Пока астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется.

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