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Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

09:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Возвращаясь из Перми, президент [РФ Владимир] Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сказал он.

О положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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