Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Возвращаясь из Перми, президент [РФ Владимир] Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сказал он.

О положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.