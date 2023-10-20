09:05 Источник: Lenta.ru

В день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне. О подземном взрыве на полигоне в Неваде сообщило американское Минэнерго.

Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Испытания прошли 18 октября. Lenta.Ru