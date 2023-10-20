0
0
146
НОВОСТИ

США провели испытания на ядерном полигоне

09:05 20.10.2023 Источник: Lenta.ru

В день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне. О подземном взрыве на полигоне в Неваде сообщило американское Минэнерго.

Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Испытания прошли 18 октября.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
29
10:00 20.10.2023
До восьмилетнего максимума выросла доля предприятий, недовольных курсом рубля - СМИ
0
49
09:50 20.10.2023
Собянин: Создаем медицинский каркас Москвы на базе многопрофильных клиник
0
59
09:32 20.10.2023
Вашингтон не прекратит помощь Украине, это вопрос национальной безопасности США — Байден
0
105
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
133
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
158
22:00 19.10.2023
Ученые получили мощный FRB-сигнал из источника на расстоянии 7,83 млрд световых лет от Земли
0
757
21:15 19.10.2023
Власти Израиля «дали зеленый свет» на вход армии на территорию Газы – министр Баркат
0
679
21:00 19.10.2023
Писатель-фантаст, автор романа «Танец недоумка», назначен главой пресс-службы Минобороны Украины
0
650
20:45 19.10.2023
В суд поступил первый иск, связанный с использованием ИИ текстов песен
0
645

Возврат к списку