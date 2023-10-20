Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
09:20 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Израиля планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) в интервью телеканалу NBC News.
«Мне не нравится использовать слово „неизбежно“, но это наиболее вероятное развитие событий, а именно то, что через несколько дней в сектор Газа войдут крупные силы», — сказал он. При этом Барак подчеркнул, что он знает, что эта операция приведет к гибели еще большего числа мирных жителей.
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