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НОВОСТИ

Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля

09:20 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) в интервью телеканалу NBC News.

«Мне не нравится использовать слово „неизбежно“, но это наиболее вероятное развитие событий, а именно то, что через несколько дней в сектор Газа войдут крупные силы», — сказал он. При этом Барак подчеркнул, что он знает, что эта операция приведет к гибели еще большего числа мирных жителей.

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