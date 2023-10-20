Вашингтон не прекратит помощь Украине, это вопрос национальной безопасности США — Байден
09:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон полагает, что оказание военной помощи Украине жизненно важно для американской безопасности и не намерен ее прекращать. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам.
«Я знаю, может показаться, что эти конфликты далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Позвольте мне рассказать вам, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности», — сказал американский лидер. Он заверил, что США «не прекращают» военную помощь Киеву.
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