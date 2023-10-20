До восьмилетнего максимума выросла доля предприятий, недовольных курсом рубля - СМИ
10:00 20.10.2023 Источник: РБК
Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. Негативное влияние ослабления курса валюты и, как следствие, удорожание импортного оборудования считают проблемой 35% руководителей в октябрьском конъюнктурном опросе от Института Гайдара. Такая доля стала максимальной с января 2016 года.
В октябре 2022 года слабый рубль считали ограничением лишь 6% опрошенных. Предыдущее рекордное значение (36% ответов) было зафиксировано в начале 2016 года, когда курс доллара впервые превысил 75 руб. РБК
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