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До восьмилетнего максимума выросла доля предприятий, недовольных курсом рубля - СМИ

10:00 20.10.2023 Источник: РБК

Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. Негативное влияние ослабления курса валюты и, как следствие, удорожание импортного оборудования считают проблемой 35% руководителей в октябрьском конъюнктурном опросе от Института Гайдара. Такая доля стала максимальной с января 2016 года.

В октябре 2022 года слабый рубль считали ограничением лишь 6% опрошенных. Предыдущее рекордное значение (36% ответов) было зафиксировано в начале 2016 года, когда курс доллара впервые превысил 75 руб.  РБК

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