0
0
46
НОВОСТИ

КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»

10:05 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые, как считают в Пхеньяне, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на Корейский полуостров свои «стратегические средства». Соответствующий комментарий опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале отмечается отправка на юг Корейского полуострова стратегического бомбардировщика США B-52, а также истребителя пятого поколения F-22 Raptor. «Это намеренные происки развязывания ядерной войны США, попавших в переплет внутри и вне страны», — говорится в сообщении.

В комментарии КНДР также предупреждает, что «Корейский полуостров юридически находится в положении войны, и стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения», и США знают это. «Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось „монопольной собственностью“ США, перевернута. Поскольку США и гангстеры Республики Корея бросили вызов ядерной войны нашей республике, будет и наш ответный выбор», — подчеркивает ЦТАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.10.2023
До восьмилетнего максимума выросла доля предприятий, недовольных курсом рубля - СМИ
0
67
09:50 20.10.2023
Собянин: Создаем медицинский каркас Москвы на базе многопрофильных клиник
0
75
09:32 20.10.2023
Вашингтон не прекратит помощь Украине, это вопрос национальной безопасности США — Байден
0
119
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
145
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
163
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
166
22:00 19.10.2023
Ученые получили мощный FRB-сигнал из источника на расстоянии 7,83 млрд световых лет от Земли
0
760
21:15 19.10.2023
Власти Израиля «дали зеленый свет» на вход армии на территорию Газы – министр Баркат
0
680
21:00 19.10.2023
Писатель-фантаст, автор романа «Танец недоумка», назначен главой пресс-службы Минобороны Украины
0
652
20:45 19.10.2023
В суд поступил первый иск, связанный с использованием ИИ текстов песен
0
648

Возврат к списку