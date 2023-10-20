КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые, как считают в Пхеньяне, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на Корейский полуостров свои «стратегические средства». Соответствующий комментарий опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале отмечается отправка на юг Корейского полуострова стратегического бомбардировщика США B-52, а также истребителя пятого поколения F-22 Raptor. «Это намеренные происки развязывания ядерной войны США, попавших в переплет внутри и вне страны», — говорится в сообщении.

В комментарии КНДР также предупреждает, что «Корейский полуостров юридически находится в положении войны, и стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения», и США знают это. «Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось „монопольной собственностью“ США, перевернута. Поскольку США и гангстеры Республики Корея бросили вызов ядерной войны нашей республике, будет и наш ответный выбор», — подчеркивает ЦТАК.