Вето США в Совбезе ООН запятнано кровью израильтян и палестинцев — Global Times

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вето США в Совете Безопасности ООН на проект резолюции по палестино-израильскому конфликту приведет к большим жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Такое мнение в редакционной статье выразила китайская газета Global Times, комментируя противодействие США принятию резолюции, выдвинутой Бразилией.

«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью. Это не только препятствует совместным действиям СБ ООН, но и посылает крайне негативный сигнал, указывающий на то, что ООН не может обеспечить основные международные гуманитарные принципы в критические моменты, — говорится в материале издания. — Фактически это дает зеленый свет тем, кто не соблюдает международное гуманитарное право». США, которые так часто говорят о правах человека, блокируют резолюции по Палестине, игнорируют гуманитарную катастрофу в секторе Газа, отмечает Global Times.

Причины использования американцами вето несостоятельны и кажутся простыми оправданиями, считает газета.