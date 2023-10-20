Вето США в Совбезе ООН запятнано кровью израильтян и палестинцев — Global Times
10:20 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вето США в Совете Безопасности ООН на проект резолюции по палестино-израильскому конфликту приведет к большим жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Такое мнение в редакционной статье выразила китайская газета Global Times, комментируя противодействие США принятию резолюции, выдвинутой Бразилией.
«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью. Это не только препятствует совместным действиям СБ ООН, но и посылает крайне негативный сигнал, указывающий на то, что ООН не может обеспечить основные международные гуманитарные принципы в критические моменты, — говорится в материале издания. — Фактически это дает зеленый свет тем, кто не соблюдает международное гуманитарное право». США, которые так часто говорят о правах человека, блокируют резолюции по Палестине, игнорируют гуманитарную катастрофу в секторе Газа, отмечает Global Times.
Причины использования американцами вето несостоятельны и кажутся простыми оправданиями, считает газета.
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