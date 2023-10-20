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НОВОСТИ

В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

10:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома», — говорится в заявлении.

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