В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома», — говорится в заявлении.