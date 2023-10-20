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НОВОСТИ

Собянин: Создаем медицинский каркас Москвы на базе многопрофильных клиник

09:50 20.10.2023

Системная модернизация системы здравоохранения в Москве будет продолжаться. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это необходимо, чтобы качество лечения пациентов в мегаполисе с каждым днем улучшалось.

"Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник, - сообщил глава города в своем Telegram-канале. - Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла. Также усовершенствовали всю систему онкологической помощи столицы. Полный цикл онкопомощи москвичи теперь получают на базе пяти современных онкоцентров, а не в разрозненных отделениях, как было раньше".

Как напомнил градоначальник, в столице некоторое время назад была открыта специализированная «сосудистая сеть», усовершенствована система паллиативной помощи, завершается модернизация инфекционной службы. Приоритетом является повышение качества детской медицинской помощи, в том числе расширение программы скрининга новорожденных и его спектра.

За пять лет 40% медицинской инфраструктуры Москвы удалось модернизировать. В честности, капитально были отремонтированы более 40 корпусов больниц, построены несколько крупных медицинских центров и комплексов.

Также продолжается создание многопрофильного лечебного комплекса детской городской клинической больницы св. Владимира, лучевого корпуса Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а также лечебно-диагностического комплекса московской городской онкологической больницы в Сколково.

Планируется, с учетом построенного, возвести миллион квадратных метров новых медобъектов, еще столько же будут отремонтированы.

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