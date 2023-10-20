Байден хочет запросить у Конгресса $60 млрд помощи Киеву и $14 млрд для Израиля — Reuters
11:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $60 млрд на оказание помощи Украине и $14 млрд на поддержку Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его данным, администрация Байдена намерена в ближайшее время запросить у Конгресса средства в размере более $100 млрд, из которых $60 млрд предназначены на оказание помощи Украине. Агентство отмечает, что примерно половину из этой суммы планируется потратить на восполнение запасов и модернизацию вооружений самих США.
$14 млрд планируется направить на поддержку Израиля. $10 млрд, как ожидается, будут направлены на оказание гуманитарной помощи, $14 млрд — на защиту южной границы США на фоне миграционного кризиса, $7 млрд — на оказание помощи в Индо-Тихоокеанском регионе.
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