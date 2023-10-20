На долю Индии будет приходиться 18% мирового экономического роста к 2028 году — МВФ
11:05 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На долю Индии к 2028 году будет приходиться 18% мирового экономического роста, и она будет играть ключевую роль в глобальной экономике. Об этом заявил журналистам в Мумбаи директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.
«На Индию, вероятно, будет приходиться 18% мирового роста к 2028 году по сравнению с 16% в настоящее время», — цитирует его слова газета Business Standard.
Более быстрый рост Индии на фоне экономического спада в Китае может привести к тому, что южноазиатская страна внесет больший вклад в глобальный рост, чем ее более крупный конкурент. МВФ ожидает, что Индия увеличит свой вклад в мировой рост в течение следующих пяти лет, поскольку экономика продолжает расти довольно быстро, сказал Шринивасан.
Однако с точки зрения размера экономики Китай остается доминирующим. По последним оценкам МВФ, номинальный валовой внутренний продукт Китая к 2028 году увеличится до $23,61 трлн, а Индии — до $5,94 трлн.
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