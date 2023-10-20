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НОВОСТИ

Аббас отказался от разговора с Байденом во время его визита в Израиль 18 октября — СМИ

11:20 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалла, где расположена канцелярия палестинского лидера.

По информации радиостанции, представители администрации Байдена пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но Аббас отклонил эту просьбу.

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