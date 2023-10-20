Болгария, Румыния и Турция намерены провести операцию по разминированию в Черном море
11:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария, Румыния и Турция планируют в ближайшее время начать совместную операцию по очистке территориальных вод от мин, попадающих туда в результате боевых действий в Черном море. Об этом на международной конференции в Софии сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.
«Операция готовилась на протяжении двух месяцев, и информация о ней не была публичной. В настоящее время осталось уточнить некоторые мелкие детали. Я полагаю, что ближайшее время эта операция начнется», — сообщил министр. Тагарев уточнил, что операция ограничится территориальными водами трех государств в Черном море, проведение работ по разминированию вод у украинских берегов не предполагается. На более позднем этапе возможно включение в совместную операцию специалистов Грузии.
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