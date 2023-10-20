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Собянин разрешил не убирать летние веранды, которые не мешают пешеходам

11:13 20.10.2023

В Москве продлены меры поддержки владельцев летних веранд - им разрешили не демонтировать конструкции на зиму. Соответствующее решение было подписано мэром Сергеем Собяниным. Собственники могут не разбирать установленные на лето конструкции при условии, что те не мешают движению пешеходов и работе уборочной техники. Подобная мера применялась и в прошлом году по результатам встречи мэра со столичными рестораторами.

В Москве летние кафе могут располагаться в городских парках, на внешних поверхностях зданий, во дворе нежилых строений или на земельных участках, находящихся в частной собственности. При этом использовать сооружения по прямому назначению в зимний период не разрешается, а владельцы должны позаботиться о безопасности граждан, например, своевременно очищать оставшиеся веранды от снега и наледи.

Право не демонтировать конструкции летних веранд на зиму снижает финансовую нагрузку на заведения общественного питания и владельцы кафе активно пользуются ей. Прошлой зимой веранды не разбирали собственники 346 летних кафе.

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