Удары по мирному населению неприемлемы, каким бы ни был их мотив — саудовский кронпринц
12:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары по гражданскому населению неприемлемы, каким бы ни был мотив, которым руководствуются те, кто наносит их. С таким заявлением выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — АСЕАН в Эр-Рияде.
«Мы не приемлем ударов по гражданскому населению в какой бы то ни было форме и вне зависимости от мотива их нанесения, — приводит его слова телеканал Al Arabiya. — Нам больно видеть возрастающее насилие в отношении Газы, которое приводит к гибели невинных. Необходимо прекратить все военные операции, которые наносят вред гражданскому населению и нарушают работу инфраструктуры».
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