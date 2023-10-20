0
0
152
НОВОСТИ

Пленный танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на запорожском направлении

12:05 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть украинских военных, штурмующих российские позиции на запорожском направлении, гибнет, единственный шанс выжить — сдаться в плен, заявил ТАСС пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Неравные силы. Все понимают и знают, что, если попадешь на „передок“ (передовая линия — прим. ТАСС), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был», — рассказал пленный.

По его словам, сам он был мобилизован несколько недель назад и попал в плен на первом же задании, когда его и сослуживцев отправили разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72. «На середине пути начался обстрел, хотели спрятаться за посадкой (лесополосой — прим. ТАСС), не заметили окоп, и машина легла на бок. Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», — добавил Галинка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.10.2023
В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
0
78
10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
83
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
90
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
104
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
102
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
174
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
187
17:00 19.10.2023
Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны
0
211
15:12 19.10.2023
ВС РФ отразили 11 атак ВСУ за сутки на купянском направлении
0
191
12:05 19.10.2023
США перебрасывают в Восточное Средиземноморье еще один корабль
0
227

Возврат к списку