Пленный танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на запорожском направлении
12:05 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть украинских военных, штурмующих российские позиции на запорожском направлении, гибнет, единственный шанс выжить — сдаться в плен, заявил ТАСС пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Неравные силы. Все понимают и знают, что, если попадешь на „передок“ (передовая линия — прим. ТАСС), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был», — рассказал пленный.
По его словам, сам он был мобилизован несколько недель назад и попал в плен на первом же задании, когда его и сослуживцев отправили разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72. «На середине пути начался обстрел, хотели спрятаться за посадкой (лесополосой — прим. ТАСС), не заметили окоп, и машина легла на бок. Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», — добавил Галинка.
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