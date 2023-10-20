Один из основателей ХАМАС Хасан Юсеф арестован на Западном берегу — CNN
12:20 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК)
По их данным, Юсеф был арестован в четверг вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Информации о том, сколько он может пробыть в местах лишения свободы, не приводится.
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