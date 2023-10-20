Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 96 руб.

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 96 руб. впервые с 25 сентября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:14 мск, курс доллара снижался на 1,3% и торговался на уровне 95,79 руб.

К 11:18 мск курс доллара замедлил снижение до 95,88 руб. (-1,2%). В то же время евро терял 1,36%, опускаясь до 101,4 руб., юань снижался на 1,29%, до 13,055 руб.